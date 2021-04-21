В Колумбусе полицейский застрелил темнокожую девочку

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Колумбус полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девочку, сообщает газета The Columbus Dispatch.

На видео с места событий видно, как 16-летняя Макайа Брайант замахивается на другую девушку. В руках Макайи, предположительно, находится нож. После этого сотрудник полиции стреляет в девушку четыре раза. Позже стало известно, что Макайа Брайант скончалась в больнице от полученных ран.

По некоторым данным, девушка уронила нож на землю, прежде чем полицейский выстрелил в нее.

Местные власти сообщили, что убитая девочка жила в приемной семье и находилась под опекой Службы по делам детей.

Комментируя произошедшее, в полиции сообщили, что офицерам разрешено применять огнестрельное оружие для защиты себя или третьих лиц. По факту инцидента будет проведено расследование, чтобы выяснить, были ли действия офицеров оправданными. Сотрудник полиции, который выстрелил в Макайю, отправлен в административный отпуск.

Директор общественной безопасности Колумбуса Нед Петтус, а также городские власти призвали общественность проявить терпение, поскольку расследование продолжается. Тем не менее вскоре после происшествия в городе начались протесты. "Мы буквально находимся в условиях геноцида. Мы боремся за свои жизни", - сказал один из протестующих.

Стрельба в Колумбусе произошла примерно за 20 минут до объявления обвинительного приговора Дереку Шовину, бывшему офицеру полиции Миннеаполиса, убившему Джорджа Флойда. После смерти Джорджа Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.-0-