В контейнере грузовика в Мозамбике найдены 64 тела

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозамбике в грузовом контейнере обнаружены 64 тела людей, которые предположительно были мигрантами из Эфиопии. Об этом сообщает Reuters .

Инцидент произошел утром 24 марта на одной из дорог в провинции Тете (Мозамбик). Полиция и представители миграционных властей остановили направлявшийся из Малави грузовик. Проверяя контейнер транспортного средства, полицейские услышали внутри него стук. Впоследствии в контейнере были обнаружены 14 человек, а также 64 тела. Предполагается, что все жертвы скончались от удушья.

Водитель грузовика рассказал местному телеканалу, что в Малави к нему подошел человек, предложивший деньги за доставку мигрантов в Мозамбик.

Проводится расследование. "В связи с инцидентом были задержаны два человека: водитель и посредник, который заключил контракт с водителем на перевозку этих людей", - рассказал представитель полиции Орландо Мудумане. Оставшихся в живых временно разместили в иммиграционном учреждении.

Многие мигранты направляются через Мозамбик в Южную Африку, наиболее промышленно развитую экономику континента, в надежде трудоустройства.-0-