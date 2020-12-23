В Краснодаре при задержании грабителей банка ранен полицейский

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснодаре сегодня утром произошло ограбление банка. Как сообщает ТАСС, во время погони за грабителями получил ранение сотрудник полиции.

"Инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ-2112, в котором находилось трое приезжих, подозреваемых в совершении преступления против собственности. Автомобиль был загнан полицейскими в тупик, водитель вынужден был остановиться. Сотрудники ДПС потребовали прекратить противоправные действия, однако один из фигурантов оказал активное сопротивление полицейским и произвел не менее двух выстрелов из неустановленного оружия, причинив одному из сотрудников ДПС огнестрельное ранение правого бедра", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сотруднику ДПС оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, он находится на амбулаторном лечении. Один из подозреваемых задержан, розыск еще двоих продолжается.-0-