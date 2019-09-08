В Красноярском крае обнаружили сгоревший вертолет Ми-2 с останками двух человек

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Красноярского края обнаружили сильно обгоревший вертолет Ми-2 с останками двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Обгоревший вертолет 7 сентября нашли возле города Дудинка местные жители. Воздушное судно практически полностью уничтожено огнем, сохранились только хвостовая балка и лопасти винта. Обнаружены останки двух человек.

Месяц назад в Красноярском крае пропал вертолет, 11 августа он вылетел из Нового Уренгоя в Дудинку, но в место назначения так и не прибыл. Полет не был согласован с органами воздушного транспорта, точный маршрут неизвестен. Поисково-спасательные работы результатов не дали и были приостановлены, 4 сентября их возобновили. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

Теперь предстоит выяснить, является ли обнаруженный вертолет тем, что пропал в августе. На его борту было три человека. Для того, чтобы установить личности людей, чьи останки были найдены 7 сентября, проведут генетические экспертизы.-0-