В крупнейших городах Литвы ввели карантин

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карантин с 28 октября вступил в силу в литовских городах Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Ширвинтос, Шилале, а также в Тракайском и Тельшяйском районах. В перечисленных муниципалитетах карантин будет действовать до 11 ноября, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

26 октября карантин вступил в силу в литовских муниципалитетах Электренай, Йонишкис, Юрбаркас, Кельме, Кретинга, Мариямполе, Пасвалис, Плунге, Скуодас, а также в Шяуляйском, Клайпедском и Швенченском районах. Там он продлится до 9 ноября.

В муниципалитетах, где объявлен карантин, маски обязаны носить все лица старше 6 лет. При этом новое постановление правительства Литвы гласит, что их нужно носить не только в закрытых, но и открытых общественных местах. Маски не обязательны для спортсменов, участвующих в соревнованиях высокого уровня, судей, людей с ограниченными возможностями. Маски не нужно носить за пределами жилых районов в местах, где другие люди не встречаются.

Интенсивность междугородних и пригородных регулярных пассажирских перевозок в населенных пунктах, входящих в карантинную зону, ограничена. При отправлении за пределы муниципалитета путешественникам разрешается занимать места на расстоянии не менее 1 м.

В общественных местах вместе не должны находиться более 5 человек, за исключением членов семьи. Необходимо соблюдать дистанцию не менее 2 м между людьми или группами лиц, избегать прямого физического контакта, соблюдать требования личной гигиены. Эти положения не применяются при посещении похорон.

В государственных и муниципальных учреждениях, а также на предприятиях работа и обслуживание клиентов осуществляются удаленно или частично удаленно.

В помещениях и на территориях магазинов, киосков, других мест торговли и оказания услуг поток покупателей и других посетителей ограничен - не менее 10 кв.м торговой площади на одного покупателя. Одновременно обслуживается не более одного покупателя.

Посещения пациентов в частных медицинских учреждениях в зоне карантина запрещены, за исключением посещения неизлечимо больных, пациентов младше 14 лет и рожениц.

Общее число зараженных COVID-19 в Литве превысило 11,3 тыс., с момента вспышки скончался 141 человек.-0-