В Куршевеле потерпел крушение вертолет, есть жертвы

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет с пятью пассажирами разбился 9 февраля в горах близ горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Савойя.

Сигнал о крушении поступил примерно в 17:20 по местному времени. Вертолет упал на высоте 1,9 тыс. м между озером Розьер и мысом Вийар. Спасатели прибыли на место происшествия через 40 мин.

По предварительным данным, два человека погибли, один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.-0-