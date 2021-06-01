В Кыргызстан смогут въезжать вакцинированные туристы

1 июня, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В Кыргызстан смогут въезжать иностранные туристы только при наличии прививки от COVID-19 или ПЦР-теста. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента туризма при МЭФ КР Кыял Кенжематова.

"На сегодня с началом турсезона в Кыргызстане разработан алгоритм по развитию сектора туризма после пандемии коронавируса, в котором прописано, что иностранные туристы смогут посещать страну при наличии прививки от COVID-19. При ее отсутствии туристам необходимо будет пройти ПЦР-исследование", - сказала она.

Также замдиректора указала, что алгоритм предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм иностранными туристами.

Отмечается, что в настоящее время авиасообщение в Кыргызстане открыто со всеми странами мира. Однако наземным путем на территорию страны могут въехать только граждане 33 стран.-0-