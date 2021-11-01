В Латвии нарушитель комендантского часа взорвал машину и ранил двух полицейских

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гулбенском районе Латвии мужчина, нарушивший комендантский час, введенный из-за распространения COVID-19, во время проверки машины полицейскими взорвал свою машину и пытался угнать авто правоохранителей, сообщает портал RuBaltic.Ru.

В сообщении указано, что ночью полицейские заметили на дороге автомобиль Volkswagen, включили маяки и остановили его, чтобы выяснить, по каким причинам водитель покинул свое место жительства во время комендантского часа.

Когда правоохранители подошли к машине для проверки, водитель подал документы через узкую щель в окне и сразу же закрыл его. Вскоре офицеры почувствовали запах газа, а водитель в машине устроил пожар и взорвал газовый баллон. Автомобилиста выбросило из автомобиля взрывной волной, а полицейских откинуло в сторону. Тогда нарушитель попытался воспользоваться ситуацией и угнать машину правоохранителей. Один из сотрудников полиции бросился на подозреваемого, но тот напал в ответ и пытался отобрать у него оружие. Офицерам удалось вызвать подкрепление.

Вскоре к месту происшествия прибыли также врачи и пожарные. Один из полицейских с тяжелыми травмами лица был доставлен в больницу.

По данным полиции, действия мужчины были явно умышленными. По факту происшествия начато досудебное расследование. Если мужчину признают виновным, ему грозит от 2 до 20 лет лишения свободы. Мужчина также был оштрафован на 2 тыс. евро за нарушение комендантского часа.

Ранее стало известно, что Латвия стала мировым лидером по темпам заболеваемости коронавирусом. В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой Кабмин республики принял решение о введении в республике жесткого локдауна. Ограничения будут действовать до 15 ноября.-0-