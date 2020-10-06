В Латвии отмечен самый большой прирост заболеваемости COVID-19 в Европе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии за последние две недели наблюдается самый большой прирост заболеваемости COVID-19 среди стран Европы. Об этом заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии Юрий Перевощиков, сообщает газета "Бизнес&Балтия".

Несколько месяцев ситуация с COVID-19 в Латвии была спокойной, но за последние две недели наблюдается рекордный прирост заболеваемости - 172%. В Европе средний показатель равняется 14%.

Прирост заболеваемости связан с крупными очагами на предприятиях. Есть очаги также в хоккейных командах и лечебных учреждениях, но небольшие. Кроме того, каждую неделю около 20-30 случаев COVID-19 являются завозными.

По словам Юрия Перевощикова, вирус снова показал, что может распространяться молниеносно. По его мнению, двумя важнейшими мерами противодействия COVID-19 по-прежнему остаются дистанцирование и дезинфекция.-0-