В лесных массивах Турции бушуют пожары

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за Антальей пожары вспыхнули в лесных массивах районов Мармарис и Бодрум в провинции Мугла, сообщает газета Hurriyet.

В Мармарисе шесть человек госпитализированы. Из-за приближающегося пожара в этом районе постояльцы двух 3-звездочных отелей и четырех вилл были эвакуированы. Некоторые отдыхающие, остановившиеся в соседних отелях, уехали самостоятельно.

Как сообщает ТАСС, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине.

Ассоциация туристических отельеров Южного Эгейского моря разместила эвакуированных туристов в других отелях.

Для борьбы с лесными пожарами направлены авиация, специализированная пожарная и строительная техника.-0-

Фото АР