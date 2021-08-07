В Лионе полиция применила слезоточивый газ на акции против введения санитарных пропусков

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции проходят протесты против политики здравоохранения, введенной властями. В городе Лион на востоке страны полиции пришлось применить слезоточивый газ для наведения порядка на манифестации, сообщает телеканал BFM.

Люди вышли на улицы в связи с введением новых санитарных мер по борьбе с пандемией. В частности, общенациональные протесты направлены против расширенного применения санитарных пропусков.

По информации ТАСС, большая часть манифестации в Лионе прошла спокойно, инциденты произошли уже в завершении акции. Когда колонна, в которой насчитывалось не менее 2,5 тыс. манифестантов, вышла к конечному пункту - площади Белькур, экстремисты стали бросать в полицейских камни и бутылки. Полиция ответила применением газа.-0-