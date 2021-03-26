В Лионе вооруженные злоумышленники ограбили фургон с драгоценностями

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре французского Лиона вооруженные преступники ограбили фургон с золотом и драгоценностями на сумму в 275 тыс. евро, сообщает BFM Lyon.

Инцидент произошел во время передачи товара в ювелирный магазин. Трое злоумышленников напали на людей, находившихся в фургоне, и забрали ценности. Сообщается, что при этом никто не пострадал.

Преступникам удалось скрыться на машине, которая позже была найдена подожженной в пригороде Лиона. Их поиски продолжаются, задействован полицейский вертолет.-0-