В Лионе задержали вооруженного ножом человека

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный ножом человек, планировавший нападение, задержан во французском Лионе. Об этом сообщает французская газета Le Progres.

Инцидент произошел в центре Лиона, на улице Виктора Гюго. На трамвайной остановке был замечен мужчина, который размахивал ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он был оперативно взят под стражу, ведется следствие.

На данный момент неизвестно, связан ли этот эпизод с терактом, совершенным утром 29 октября в Ницце.

24 мая на улице Виктора Гюго в Лионе взорвалось самодельное взрывное устройство. Тогда пострадали 13 человек. Арестованный через три дня 24-летний Мохамед Хишем М. заявил, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство".-0-