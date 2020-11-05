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05 ноября 2020, 10:41

В литовских клиниках заканчиваются койки для больных коронавирусом

Фото lrt.lt
Фото lrt.lt
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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вильнюсской клинике Сантарос, в которой проходят лечение пациенты с коронавирусом, в настоящее время остаются свободными всего 10 коек. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

Директор по вопросам управления клиники Сантарос Аушра Билотене-Мотеюнене утверждает, что ежедневно к ним попадают около 20 пациентов с COVID-19. Планируется, что к лечению таких пациентов, помимо клиники Сантарос и Вильнюсской клинической больницы, присоединятся и другие учреждения региона.

Тем временем Каунасская больница при университете наук о здоровье отказывается от части плановых услуг. Такое решение принято в связи с увеличением числа пациентов с COVID-19 в этом лечебном учреждении. Они находятся под наблюдением врачей из других отделений больницы. При этом сама Каунасская больница стала очагом коронавируса, здесь болеют более 30 сотрудников, еще около 100 из них были вынуждены изолироваться.

По данным Национальной лаборатории общественного здоровья Литвы, имеющихся реагентов для тестирования на COVID-19 должно хватить на 51 день, если ежедневно выполнять по 5 тыс. тестов. В данный момент ведется закупка новой партии реагентов.

За последние сутки в Литве зарегистрировано 639 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число зараженных превысило 18 тыс. За сутки скончались 7 человек, с момента вспышки умерли 182 зараженных.-0-

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