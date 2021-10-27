В литовском лагере мигрантов женщины устроили бунт, охранники ответили слезоточивым газом

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центре регистрации иностранцев в литовском Медининкае произошли беспорядки, против мигрантов был использован слезоточивый газ, сообщает Delfi.
Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), беспорядки произошли в женском секторе. По предварительным данным, в них участвовали гражданки стран Африки.
По словам пограничников, женщины вели себя агрессивно и пытались вырваться за ворота сектора. Одна из них напала на одного из охранников и укусила его. В ответ сотрудники центра применили слезоточивый газ.
Решается вопрос о начале досудебного расследования по факту сопротивления должностным лицам. Причины инцидента не сообщаются.-0-