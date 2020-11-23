В Литве безработица среди молодежи до 25 лет составляет 27,7%

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы среди литовской молодежи до 25 лет составляет 27,7%, сообщает новостной портал Baltnews со ссылкой на данные европейского статистического бюро "Евростат".

Отмечается, что средний показатель безработицы среди молодежи по Евросоюзу - 17,1%.

Безработица в Литве растет на фоне сворачивания деловой активности из-за карантинных мер. Как известно, значительная доля молодых людей была задействована в сфере услуг, которая больше всего пострадала во время пандемии.

В целом за год безработица в Литве увеличилась почти в два раза. Если в ноябре 2019-го работы не было у 7,9% трудоспособных граждан, то в ноябре 2020-го - почти у 15%.-0-