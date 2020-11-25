В Литве до 17 декабря продлили карантин

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы продлило карантин до 17 декабря, а с 10 декабря разрешило открыть для немногочисленных групп людей музеи, галереи, организовывать экскурсии, сообщает газета "Литовский курьер".

"Хотя мы наблюдаем определенное замедление роста числа заболеваний коронавирусом, ситуация у нас реально сложная, поэтому мы предлагаем продлить режим карантина до 24 часов 17 декабря", - сказал представивший постановление временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Верига.

Посещение музеев и галерей будет разрешено с 10 декабря группам не более чем из двух человек (за исключением семей), если будет обеспечено соблюдение требования 10 кв.м на одного человека и расстояния между лицами или группами не менее 2 м. Также будут разрешены экскурсии для не более чем двух человек или одной семьи при условии соблюдения всех требований.

Кабмин также внес уточнения в критерии предоставления помощи бизнесу, пострадавшему от коронавирусной пандемии и карантинных ограничений.

Аурелиюс Верига ранее упоминал, что если ситуация не изменится или будет ухудшаться, то Кабмин может рассмотреть вопрос об ограничении времени работы торговых центров и магазинов, обязательной организации учебного процесса на удаленной основе. Однако 25 ноября такие предложения правительство не рассматривало.

В течение последней недели в Литве прирост новых случаев коронавируса в среднем в день составляет чуть более 1,8 тыс.-0-