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28 декабря 2020, 14:30

В Литве при аварии на нефтетерминале загрязнено около 1 кв.км акватории Балтийского моря

Фото tv3.lt
Фото tv3.lt

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария произошла 28 декабря на нефтяном терминале в Бутинге в Литве, в результате нефтепродуктами загрязнено около 1 кв.км акватории Балтийского моря. Об этом заявил министр окружающей среды Симонас Гентвилас, сообщает ТАСС.

"В результате обрыва рукава для перекачки в море попали нефтепродукты, которые разлились на площади примерно в 1 кв.км", - сказал он. Ликвидацией экстренной ситуации, по словам главы ведомства, заняты сотрудники департамента окружающей среды, на помощь которым привлечены военные. "Работы усложняют неблагоприятные погодные условия", - отметил министр.

Масштабы бедствия уточняются. Нефтепродукты, по данным координационного центра морских спасательных операций, относит в сторону Латвии.

Нефтяной терминал в Бутинге находится в управлении компании Orlen Lietuva, принадлежащей польскому концерну Orlen. Через терминал, который способен обработать танкеры водоизмещением до 100 тыс. т, сырье поступает на нефтеперерабатывающий завод компании в городе Мажейкяй.-0-

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