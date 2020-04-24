В Литве с начала карантина зарегистрировано 30 тыс. новых безработных

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА. Уровень безработицы с начала общенационального карантина, объявленного в Литве 16 марта, увеличился с 9,1% до 11,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на центр стратегического анализа правительства республики.

"С начала карантина зарегистрировано 30 тыс. новых безработных, то есть незанятость возросла на 2%", - приводятся в сообщении слова представителя центра Гинтаутаса Якштаса.

По его данным, 40% увольнений за этот период связаны с вызванным пандемией экономическим спадом. "С начала карантина уволено на 14 тыс. человек больше, чем вновь принято на работу", - сказал Гинтаутас Якштас. Около 4 тыс. предприятий объявили, что вводят режим простоя.

В марте Министерство финансов Литвы из расчета, что пандемию удастся остановить в первом полугодии, после чего начнется постепенный рост экономической активности, прогнозировало спад валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года в 2,8%, в апреле прогноз составил уже 7,3%. По оценкам финансовых аналитиков, неделя карантина оборачивается для экономики страны потерей 0,5% ВВП.

Как сообщает Baltnews, если к лету распространение коронавируса остановлено не будет, то ВВП Литвы может упасть значительно сильнее. Спад будет исчисляться двузначными цифрами.-0-