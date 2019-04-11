В Литве водителям будут платить за отказ от старого авто

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сообщил, что после утверждения плана сокращения загрязняющих выбросов литовцам за отказ от старого автомобиля планируют выплачивать тысячу евро. Об этом сообщает Delfi .

Органам самоуправления, которые приобрели общественный транспорт, работающий на природном газе или водороде, также будет выделено по 30 млн евро.

Жители, которые отказались от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на общественный транспорт.

Местным советам пяти крупнейших городов и курортов, которые уже ввели ограничение движения транспортных средств, работающих на дизельном топливе, планируют выделить поощрение в размере 20 млн евро. Финансовую помощь также планируется выделить жителям, которые заменят дровяные печи на тепловые насосы или подключатся к системам центрального отопления.

Сейчас средний показатель выбросов по ЕС составляет 118,5 г CO на один км пробега. Целью до 2021 года является достижение значения в 95 г CO на километр.-0-