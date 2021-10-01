В Литве зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 среди стран ЕС

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва заняла первое место в Евросоюзе по заболеваемости коронавирусом и второе - по смертности. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщает портал Delfi.

Отмечается, что за последние 14 дней в Литве было выявлено 645,7 случая заражения COVID-19 на 100 тыс. человек. Это самый высокий показатель среди стран ЕС. Второе место занимает Словения, где зафиксировано 627 случаев заражения на 100 тыс. человек.

По смертности от коронавируса среди стран ЕС антилидером является Болгария, где на 1 млн заболевших приходится 139 смертей, в Литве этот показатель составляет 80,5 случая.

Ранее правительство Литвы приняло решение ужесточить карантинные ограничения. С 1 октября ношение масок в закрытых общественных местах становится обязательным даже для граждан, имеющих ковид-паспорта.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Литве превышает 331,6 тыс. Число летальных исходов составляет более 4,9 тыс.-0-