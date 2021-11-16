В Литве "злоупотребляющих" безработных будут лишать страховки

16 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Министерство социальной защиты и труда Литвы предоставит работникам службы занятости больше полномочий в деле разделения людей, которые ищут работу и которые регистрируются только ради получения страховки. Из списка застрахованных будут вычеркнуты те, кто работает "в тени" или отказывается от предлагаемой работы, сообщает Delfi.

Глава Министерства социальной защиты и труда Моника Навицкене заявила, что сейчас делается первый шаг в сторону реформы службы занятости в Литве. "Цель - вернуть на рынок труда как можно больше людей. Дать им возможность переквалифицироваться, работать, зарабатывать, позаботиться о себе, с помощью законов мы предоставим больше таких возможностей. Но также важно снизить возможность злоупотребления ситуацией для тех, кто регистрируется в службе занятости и работает "в тени", - сказала министр.

Согласно планам статус безработных смогут получить только те, кто готов искать работу или заниматься самостоятельной деятельностью. Человека вычеркнут из списка и в том случае, если он без уважительной причины два раза в течение 6 месяцев откажется от предложенной работы.

Министр заметила, что есть такие безработные, которые ищут работу 10 лет и даже больше. "Служба занятости сразу же лишит человека статуса безработного, если получит информацию о доходах за счет нелегальной деятельности", - сказала Моника Навицкене.

Кроме того, если человек в течение 6 месяцев не найдет подходящую работу, с 7-го месяца ему будут предлагать работу, которая не обязательно отвечает его квалификации.-0-