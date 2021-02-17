В Ливии и Египте выпал снег

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ливии впервые за 15 лет выпал снег, также снегопад накрыл Египет, сообщает служба новостей Africanews.

Снег на северо-востоке Ливии выпал еще в понедельник и, как ожидается, будет идти еще как минимум два дня.

Местные жители вышли на улицу, чтобы поиграть в снежки, слепить снеговиков и насладиться зимним пейзажем. Некоторые жители считают, что снегопад является предзнаменованием мира в стране.

По данным Ливийского национального метеорологического центра, температура ниже нуля была зафиксирована в нескольких городах Ливии, включая Аль-Байду, Ефрен, Налут и Аль-Мардж, а также Зеленую гору и гору Нафуса.

Также снег выпал в Египте. Он сопровождался резким падением температуры и сильным ветром. По данным газеты Al-Masry Al-Youm, непогода в Египте вызвала приостановку морского судоходства, закрытие портов Александрии и Дехейла, а также прекращение рыболовства.-0-