В Лондоне 3 тыс. человек вышли на митинг против коронавирусных ограничений

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч человек приняли участие в протестных акциях против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Демонстранты выступают против вакцинации детей, ковид-паспортов и обязательного тестирования на наличие инфекции у представителей разных профессий. Такую информацию сообщает ТАСС.

Как подчеркнуло издание, акции в Лондоне являются частью так называемой Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, которые проходят в выходные дни в 160 городах в разных странах.

В Великобритании в настоящее время отменены практически все ограничения по коронавирусу, за исключением необходимости носить медицинские маски в общественном транспорте и регулярного тестирования на COVID-19 в школах. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее утверждал, что правительство верит в успех программы вакцинации при борьбе с пандемией, высокие темпы которой минувшим летом и позволили отказаться от коронавирусных мер. По этой причине премьер указал на важность получения дополнительной бустерной дозы, призванной укрепить иммунитет в условиях наступающих холодов.

По последним правительственным данным, в общей сложности около 90% жителей королевства старше 18 лет (50,7 млн человек) уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 46,1 млн человек (85% совершеннолетних британцев), бустерную дозу сделали 14,2 млн пациентов. В Великобритании используют вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также американской фирмы Moderna. С сентября власти распространили программу вакцинации на детей от 12 лет.-0-