В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне правоохранители разыскивают мужчину, который, вероятно, 30 и 31 марта совершил четыре нападения на случайных прохожих в районе Эдмонтон. Об этом говорится в сообщении, распространенном 31 марта пресс-службой Скотленд-Ярда.

"Полиция рассматривает четыре нападения с применением холодного оружия как потенциально связанные между собой случаи. Все четыре жертвы являются представителями разных социальных групп, и, по всей вероятности, были выбраны нападавшим, поскольку они находились на улице одни и были уязвимы, - заявил представитель полиции Стюарт Смайли. - В настоящий момент мы работаем с версией о том, что за нападениями стоит одиночка, вероятно, страдающий расстройством психики".

Полиция распространила ориентировку на мужчину худощавого телосложения, около 190 см ростом, одетого в темную одежду с капюшоном.

Вечером 30 марта неизвестный напал в Эдмонтоне на женщину 45 лет, нанес ей удар ножом в спину. Пострадавшая была доставлена в больницу в критическом состоянии.

В ночь на 31 марта в том же районе двое мужчин также подверглись нападению мужчины с ножом. Состояние одного из них оценивается как стабильное, жизнь второго вне опасности. На четвертую жертву злоумышленник напал31 марта. Мужчина с ножевым ранением в спину был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает, однако медики считают, что полученная рана может грозить ему инвалидностью.-0-