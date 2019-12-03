В Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный саммит глав государств и правительств НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания Альянса, открывается сегодня в Лондоне, сообщает ТАСС.

В официальной повестке 3 декабря - торжественный ужин вечером, а 4 декабря утром пройдет единственное рабочее заседание продолжительностью два часа. Это значит, что на выступление за круглым столом каждого из лидеров 29 стран Альянса и генсека НАТО отведено не более четырех минут.

В числе тем для обсуждения - вопросы распределения оборонных расходов и обеспечение европейской безопасности в свете прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Лидеры примут также несколько формальных постановлений: утвердят на высшем уровне решение министерской встречи НАТО 22 ноября о признании космоса одной из сфер операционной деятельности Альянса наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространствами. Впрочем, НАТО обещает не размещать в космосе оружие, а использовать эту среду лишь для связи и наблюдения - в частности, для нужд систем ПВО и ПРО.

Саммит был задуман как очень компактное по времени торжественное мероприятие. На практике же лидеры ведущих стран НАТО везут с собой множество проблем и взаимных претензий, в большей степени финансового плана.

Днем создания НАТО считается 4 апреля 1949 года, когда был подписан основополагающий Вашингтонский договор.-0-