В Лондоне выступающие против паспортов вакцинации штурмовали штаб-квартиру телекомпании ITN 

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие против паспортов вакцинации штурмовали штаб-квартиру телекомпании ITN в центре Лондона, сообщает британская газета Evening Standard.





По словам очевидцев, около 200 протестующих ворвались в здание, полиция не смогла их остановить. Демонстранты оскорбляли журналистов, требуя "говорить правду" о вакцинации и мерах, принимаемых властями. Они обвиняли СМИ в продвижении паспортов вакцины, которые, по их мнению, несовместимы с британскими ценностями.





Всем сотрудникам телекомпании было рекомендовано оставаться на своих рабочих местах, пока ситуация не разрешится.





"Жестокое обращение с журналистами из-за их репортажей о коронавирусе является тревожным событием", - говорится в заявлении телекомпании. В ITN подчеркнули, что изо всех сил пытаются решить вопрос, как защитить своих сотрудников от преследований как в интернете, так и в реальной жизни.





"Все журналисты должны иметь право выполнять свою работу без притеснений, запугивания или оскорблений", - заявил депутат Дэвид Лэмми.





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Похожий инцидент произошел 9 августа, когда протестующие против паспортов вакцинации пытались штурмовать телецентр BBC в Лондоне.-0-