В Махачкале произошел взрыв на танкере

11 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. На танкере в Махачкале произошел взрыв, в результате один человек погиб, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Всего шесть человек было на борту, трое пострадали", - сказал собеседник агентства, добавив, что найдено тело одного из трех других людей, пропавших после взрыва.

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв произошел во время перекачки нефти. "В 04.38 по московскому времени поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.

В Росморречфлоте сообщили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован, сотрудники МЧС ведут проливку", - сообщил собеседник агентства.

В Минздраве Дагестана сообщили, что трое пострадавших доставлены в республиканскую больницу: двое отправлены в ожоговое отделение, а один - в травматологию. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у него 95% ожогов тела.-0-