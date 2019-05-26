В Малави проведут повторный подсчет голосов на прошедших выборах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Малави постановил отменить оглашение результатов прошедших в стране президентских и парламентских выборов, пока голоса избирателей не будут пересчитаны в ряде округов. Об этом сообщило 25 мая AFP .

Как ранее заявили в избирательной комиссии страны, по итогам подсчета 75% бюллетеней действующий президент Малави Питер Мутарика лидирует с 40,44% голосов. Глава оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера получил 35,34% голосов.

По данным AFP , после жалоб оппозиции суд в Лилонгве постановил отменить оглашение результатов президентских и парламентских выборов до тех пор, пока в трети избирательных округов страны не будет произведен повторный подсчет голосов. В Партии конгресса Малави заявили о нарушениях как минимум в 10 из 28 избирательных округов.

В Малави 21 мая проводились всеобщие выборы, включающие в себя президентские, парламентские и региональные выборы. Для победы на выборах главы государства кандидату нужно было набрать простое большинство голосов.-0-