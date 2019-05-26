В Малави проведут повторный подсчет голосов на прошедших выборах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Малави постановил отменить оглашение результатов прошедших в стране президентских и парламентских выборов, пока голоса избирателей не будут пересчитаны в ряде округов. Об этом сообщило 25 мая
Как ранее заявили в избирательной комиссии страны, по итогам подсчета 75% бюллетеней действующий президент Малави Питер Мутарика лидирует с 40,44% голосов. Глава оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера получил 35,34% голосов.
По данным
В Малави 21 мая проводились всеобщие выборы, включающие в себя президентские, парламентские и региональные выборы. Для победы на выборах главы государства кандидату нужно было набрать простое большинство голосов.-0-
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