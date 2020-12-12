В массовых столкновениях в Тунисе ранены более 30 человек

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 30 человек получили ранения различной степени тяжести в массовых столкновениях в центральной части Туниса на границе провинций Меденин и Кебили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Tunisie Numérique.

Участниками столкновений стали жители соседних регионов Дуз (провинция Кебили) и Бени Кхедеш (провинция Меденин), уже продолжительное время в судебном порядке оспаривающие административную принадлежность туристического района Аин Схуна на границе двух провинций.

В результате беспорядков сожжено несколько автомобилей, разрушено кафе. Пятеро пострадавших в крайне тяжелом состоянии направлены в центральный госпиталь города Меденин, один из них находится при смерти.

Для прекращения вооруженных столкновений местные власти были вынуждены задействовать силы охраны правопорядка и армию.-0-