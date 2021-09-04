В Мексиканском заливе обнаружено крупное нефтяное пятно

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный разлив нефти в Мексиканском заливе у штата Луизиана был обнаружен с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Американские специалисты работают над устранением последствий, сообщает The New York Times.

По информации издания, пятно покрывает примерно 16 км водного пространства. Эксперты выясняют, какое количество нефти могло попасть в акваторию.

Предполагается, что источником утечки стал не использующийся трубопровод, который был поврежден во время урагана "Ида". Стихия обрушилась на Луизиану 29 августа.-0-