В Мексике более 10 млн человек остались без электричества

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за аварийного отключения электроэнергии в Мексике 10,3 млн человек остались без света, сообщает Reuters.

По информации Национальной электроэнергетической компании Мексики, отключение электроэнергии у потребителей произошло из-за того, что в энергосистемах по всей стране упала частота напряжения. Специалистам понадобилось около двух часов для устранения неисправностей, подача электроэнергии была восстановлена на 100%.

Отключение электричества затронуло жителей более 10 штатов, а также густонаселенный район столицы.-0-