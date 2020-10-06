В Мексике из-за урагана "Дельта" эвакуировали жителей штата Кинтана-Роо

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти мексиканского штата Кинтана-Роо на полуострове Юкатан решили эвакуировать местных жителей и туристов из ряда районов в связи с приближением урагана "Дельта". Об этом 6 октября сообщил в своем Twitter губернатор региона Карлос Хоакин, передает ТАСС.

"Мы при содействии регионального управления гражданской обороны приступили к эвакуации на острове Хольбош, в Пунта-Альен, в гостиничной зоне в Канкуне <...> и в Пуэрто-Морелос, а также в Пунта-Эрреро", - цитирует ТАСС Карлоса Хоакина. По словам губернатора, аэропорты Канкуна и Косумеля работают в обычном режиме, однако около 17:00 по местному времени они будут закрыты.

Хоакин призвал жителей потенциально уязвимых районов отправляться в убежища, чтобы переждать удар стихии, и объявил, что в нескольких муниципалитетах с 13:00 будут остановлены все виды производственной деятельности. Ранее на севере региона был объявлен максимальный "красный" уровень угрозы в связи с приближением "Дельты".-0-