В Мексике произошло землетрясение

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 2 июля у побережья штата Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила в своем Twitter Национальная сейсмологическая служба.

По предварительным сведениям, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 22 км юго-восточнее города Пинотепа-Насьональ. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Во многих районах Мехико, расположенного в 360 км от эпицентра, подземный толчок не ощущался.

У берегов штата Оахака 23 июня произошел подземный толчок магнитудой 7,4. Жертвами землетрясения стали не менее 10 человек, более 20 пострадали. Повреждения получили более 2 тыс. жилых домов и 55 школ в 97 муниципалитетах.-0-