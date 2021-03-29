В Мексике семь человек погибли в ДТП с автобусом

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29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус разбился сегодня в муниципалитете Акамбай на северо-западе штата Мехико. В автокатастрофе погибли по меньшей мере семь человек, еще более 30 получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Milenio.
На место происшествия прибыли спасатели, несколько бригад скорой помощи, а также сотрудники Красного Креста. По данным газеты, из общего числа пострадавших только пятерым потребовалась госпитализация.
Согласно предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, после чего транспортное средство съехало с трассы и врезалось в склон холма.-0-