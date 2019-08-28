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28 августа 2019, 21:06

В Мексике в результате нападения на бар погибли 26 человек

Фото excelsior.com.mx
Фото excelsior.com.mx

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике 26 человек погибли в результате нападения на бар в городе Коацакоалькос, сообщает ТАСС со ссылкой на размещенную в Twitter информацию Генеральной прокуратуры региона.

Среди жертв 10 женщин и 16 мужчин. Еще 11 человек пострадали и остаются в больницах.

Отмечается, что в нападении участвовали не менее десятка человек. Они устроили пожар, после чего открыли огонь по людям, выбегавшим из помещения.

По словам губернатора Веракруса Куитлауака Гарсия, удалось установить предполагаемого организатора атаки. В преступлении подозревается мужчина, который в июле этого года был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен без предъявления обвинений.

Власти признают, что пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности. В I полугодии текущего года от насилия погибли свыше 17,6 тыс. человек, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, рекордного по числу убийств. Ответственность за гибель людей несет наркомафия.-0-

Теги
Мексика нападение пожар смерть стрельба
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