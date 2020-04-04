В Мексике задержали более 100 человек за ограбления и мародерство

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике за последние дни были задержаны более 100 человек за участие в ограблениях и мародерстве, сообщает мексиканская La Jornada.

Вспышка преступности и насилия в стране происходит на фоне распространения коронавируса, когда некоторые торговые объекты остаются закрытыми. По данным службы гражданской безопасности (SSC), за 11 дней были задержаны 109 человек за ограбления или мародерство в коммерческих учреждениях, супермаркетах, ломбардах.

Полиция также ведет поиск людей, которые занимаются подстрекательством к грабежам в торговых центрах и магазинах, используя соцсети и мессенджеры. Так, накануне полиция смогла арестовать мужчину, который направлял молодым людям сообщения в WhatsApp, призывая красть из магазинов алкогольные напитки, сигареты и продукты. Он утверждал, что у него есть все необходимое, включая огнестрельное оружие, для грабежа.-0-