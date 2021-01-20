В Милане ограничили курение на открытом воздухе

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Милане вступило в силу ограничение на курение в общественном месте и на открытом воздухе. Теперь курить можно только находясь на расстоянии не менее 10 м от человека, сообщает Euronews.

Эта мера продиктована желанием сделать воздух города чище и борьбой с глобальным потеплением. Но главная цель - это уважение к окружающим.

По словам главы города Марко Гранелли, ограничение курения на улице вызвано заботой о здоровье населения. В настоящее время уровень аэрозольного загрязнения в Милане превышает среднеевропейский уровень. По подсчетам ученых, доля табачного дыма в этом загрязнении - 8%.-0-