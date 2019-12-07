В Милане при столкновении мусоровоза и пассажирского автобуса пострадали 18 человек

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 18 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и мусоровоза в итальянском Милане, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на местные СМИ.
Авария произошла сегодня на бульваре Viale Ergisto Bezzi. По предварительным данным, автобус с пассажирами компании АТМ выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с мусоровозом AMSA.
В результате инцидента пострадали 18 человек, в их числе женщина, переходившая дорогу в момент аварии. Она госпитализирована и находится в состоянии комы. Госпитализированы также 11 пассажиров автобуса, шестерым помощь была оказана на месте.-0-