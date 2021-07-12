В Милане во время празднования победы сборной Италии по футболу пострадали 15 человек

12 июля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. В Милане во время празднования победы сборной Италии над командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу 15 человек получили повреждения различной степени тяжести, трое из них попали в больницу. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Как сообщает издание, тысячи итальянцев собрались вечером 11 июля на площади Пьяцца-дель-Дуомо, чтобы отпраздновать победу итальянской сборной. По данным полиции, из-за сработавшего пиротехнического устройства один из болельщиков получил тяжелое ранение в области живота, другой потерял три пальца на руке, а третий получил повреждение в области груди от удара об ограждение. Все трое были госпитализированы. Остальные пострадавшие получили легкие травмы.

Как сообщает ТАСС, в Милане фанаты отмечали победу всю ночь, многие из них купались в городских каналах, забирались на памятники и общественный транспорт.

Основное время финального матча Евро-2020 завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67-я). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.-0-