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В министерстве иностранных дел Ливии произошел теракт

В мире 26.12.2018 | 00:53
Фото Reuters
Фото Reuters

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные атаковали здание министерства иностранных дел Ливии в столице страны Триполи. В результате нападения по меньшей мере три человека погибли и 11 пострадали. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya

Новостной портал Libya Akhbar сообщил, что в вооруженном нападении участвовали шесть человек, среди них три смертника. Издание Afrigate News сообщает о гибели главы департамента исламского сотрудничества.

После взрыва в здании МИД второй смертник привел в действие взрывчатку у входа. Сразу началась перестрелка. К зданию были направлены спецподразделения, которые ликвидировали еще одного нападавшего со взрывным устройством.

Рядом с министерством сгорело несколько припаркованных машин.-0-

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Теги
взрывы, Ливия, теракт, терроризм
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