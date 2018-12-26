В министерстве иностранных дел Ливии произошел теракт

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные атаковали здание министерства иностранных дел Ливии в столице страны Триполи. В результате нападения по меньшей мере три человека погибли и 11 пострадали. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya
Новостной портал Libya Akhbar сообщил, что в вооруженном нападении участвовали шесть человек, среди них три смертника. Издание Afrigate News сообщает о гибели главы департамента исламского сотрудничества.
После взрыва в здании МИД второй смертник привел в действие взрывчатку у входа. Сразу началась перестрелка. К зданию были направлены спецподразделения, которые ликвидировали еще одного нападавшего со взрывным устройством.
Рядом с министерством сгорело несколько припаркованных машин.-0-
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