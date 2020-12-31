В Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства полицейскими мужчины

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миннеаполисе вспыхнули очередные протесты, после того как полицейские во время задержания убили мужчину, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел вечером 30 декабря. Полицейские пытались остановить мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, на заправочной станции. Сотрудники полиции открыли стрельбу, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия.

Данный инцидент стал первым в городе после резонансного убийства Джорджа Флойда 25 мая, которое спровоцировало беспорядки и протесты в США. Стрельба 30 декабря произошла недалеко от того места, где погиб Флойд.

На пресс-конференции начальник полиции Медария Аррадондо заявила, что подозреваемый выстрелил первым, после чего полицейские были вынуждены открыть ответный огонь. Женщина, которая находилась в машине с подозреваемым, не пострадала.

Разъяснение полиции не удовлетворило жителей города. Вскоре после перестрелки на месте инцидента собрались около ста протестующих, многие выкрикивали оскорбления в адрес полиции, бросали снежки в офицеров и требовали дополнительной информации о стрельбе. В полиции пообещали расследовать инцидент и призвали горожан к спокойствию.-0-