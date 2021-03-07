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07 марта 2021, 20:21

В мире за сутки выявили более 478 тыс. случаев заражения коронавирусом

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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 116,13 млн, увеличившись за сутки более чем на 478 тыс. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Более 52% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (251 483), на втором месте - Европа (154 926), на третьем - Восточное Средиземноморье (30 332).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 602 211. Далее следуют Индия (11 210 799), Бразилия (10 869 227), Россия (4 312 181), Великобритания (4 213 347), Франция (3 814 830), Испания (3 142 358), Италия (3 046 762), Турция (2 769 230), Германия (2 500 182), Колумбия (2 269 582) и Аргентина (2 146 714).-0-

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