В мире за сутки выявили более 517 тыс. заразившихся коронавирусом

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 132,04 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 517 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,2 тыс., превысив 2,86 млн, сообщает ТАСС.

По состоянию на 7 апреля в ВОЗ поступили сведения о 132 046 206 инфицированных и 2 867 242 умерших. Число заразившихся увеличилось на 517 585, умерших - на 9 264. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более трети случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (173 078), на втором месте - Северная и Южная Америка (146 301), на третьем - Юго-Восточная Азия (128 462).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 475 874. Далее следуют Бразилия (13 013 601), Индия (12 801 785), Франция (4 764 504), Россия (4 606 162), Великобритания (4 364 533), Италия (3 686 707), Турция (3 579 185), Испания (3 317 948), Германия (2 910 445), Польша (2 471 617) и Колумбия (2 456 409).-0-