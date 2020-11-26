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26 ноября 2020, 07:45

В мире за сутки зарегистрировали более 527 тыс. случаев заражения коронавирусом

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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 59,4 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 527 тыс. Согласно опубликованным в ночь на 26 ноября данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло почти на 10 тыс., превысив 1,4 млн, сообщает ТАСС.

Вечером 25 ноября в ВОЗ поступили сведения о 59 481 313 инфицированных и 1 404 542 умерших. Число заразившихся возросло на 527 326, умерших - на 9 989.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября - 668 656 инфицированных, а смертей - 17 апреля (12 432 летальных исхода). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европейский регион (216 464), на втором месте Северная и Южная Америка (208 227), на третьем - Юго-Восточная Азия (54 834).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 12 276 834. Далее следуют Индия (9 222 216), Бразилия (6 087 608), Россия (2 162 503), Франция (2 115 778), Испания (1 594 844), Великобритания (1 538 798), Италия (1 455 022), Аргентина (1 374 631), Колумбия (1 254 949), Мексика (1 049 358) и Перу (961 320).-0-

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