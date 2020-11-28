В мире зафиксирован рекордный рост числа заразившихся COVID-19 за сутки

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 61,29 млн, и увеличилось за сутки более чем на 747 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за 24 часа. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные 28 ноября данные ВОЗ, число смертей в мире по причине коронавируса приблизилось к 1,44 млн, что почти на 13 тыс. больше показателя предыдущего дня и является новым антирекордом роста смертности.

По состоянию на 17:48 28 ноября ВОЗ зарегистрировала 61 299 371 случай заражения и 1 439 784 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 747 082, а умерших - на 13 296.

Предыдущий антирекорд заболеваемости был зафиксирован 14 ноября (668 953), а смертности - 17 апреля (12 432).

Более 54% случаев заражения за сутки приходятся на Северную и Южную Америку (405 399), на втором месте - Европа (236 050), на третьем - Юго-Восточная Азия (53 082).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 12 763 997. Далее следуют Индия (8 351 109), Бразилия (6 204 220), Россия (2 242 633).