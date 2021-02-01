В Мьянме введено чрезвычайное положение

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Мьянмы сегодня объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год, сообщает ТАСС.

По данным агентства Reuters, военные заявили, что данное решение было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах. Заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све, которого военные объявили исполняющим обязанности президента страны. Они также сообщили, что власть в стране будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина.

Также сообщается, что утром в понедельник были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики.-0-