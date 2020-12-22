В Молдове возобновились протесты фермеров

22 декабря, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕСС/. В Молдове после трехдневного перерыва возобновились протесты фермеров, требующих у правительства компенсации за потерю урожая в результате засухи. Протестующие припарковали тракторы перед зданиями парламента и администрации президента. К фермерам присоединились представители некоторых политических партий. Исполнительный директор Национальной федерации фермеров Молдовы Василий Мырзенко сообщил, что фермеры просили встречи с премьер-министром и министром финансов, но их просьбы не были услышаны. Он также сказал, что фермеры будут мирно протестовать и попросят власти прислушаться к их требованиям. Сотрудники полиции попросили участников демонстрации соблюдать закон и не допускать нарушений общественного порядка и безопасности. В 2020 году от засухи в Молдове пострадала почти половина посевов зерновых, общий ущерб оценивается в 60 млн евро.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!