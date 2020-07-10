Фото Getty Images
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Монголии из-за обильных дождей поднялся уровень воды в некоторых реках и озерах. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Института метеорологии и гидрологии страны, передает ТАСС.
"Уровень воды в таких реках, как Эг, Бэлтэс, Идэр, Чулуут, Онги, Туул, Улиастай, Орхон и Ховд превысил допустимую норму на 20-70 см из-за продолжающихся проливных дождей, обрушившихся на территорию Монголии за прошедшие дни", -- отмечено в официальном сообщении.
Синоптики прогнозируют, что до середины июля на большей части территории Монголии продолжатся ливни с грозами.-0-