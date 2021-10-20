В Монголии зафиксирована вспышка ящура у крупного рогатого скота

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20 октября, Говь-Алтай /БЕЛТА - СИНЬХУА/. В монгольском аймаке Говь-Алтай зафиксирована вспышка ящура у крупного рогатого скота, введен карантин. Об этом сегодня сообщила администрация региона.
"К настоящему моменту данное заболевание распространено в таких сомонах названного аймака, как Шарга, Тайшир и Есенбулаг", - говорится в официальном заявлении.
Ящур - острое вирусное заболевание животных, которое может передаваться человеку. Болезнь характеризуется интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, кожи. Человек может заразиться ящуром, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - употребив мясо.-0-